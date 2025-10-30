الابتكار والاستدامة في صدارة نقاشات قمة العقار العالمية برأس الخيمة

رأس الخيمة في 30 أكتوبر / وام / شهد اليوم الثاني من القمة العالمية للعقار والاستثمار “IREIS” التي تنظمها مجموعة “سيتي سكيب” في مركز الحمرا الدولي للمعارض بإمارة رأس الخيمة حراكا واسعا ونقاشات متخصصة في مجالات التطوير والاستثمار العقاري بمشاركة نخبة من كبار المطورين والمستثمرين والخبراء من داخل الدولة وخارجها في حدث يعكس المكانة المتصاعدة للإمارة على خريطة القطاع العقاري العالمي.

وتجسد القمة الزخم الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده رأس الخيمة، مدفوعا ببيئة أعمال جاذبة وتوسع متسارع في المشروعات السكنية والسياحية والصناعية، إلى جانب منظومة تشريعية مرنة تعزّز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة النمو.

وشهدت أروقة المعرض استعراض مشروعات كبرى على الواجهات البحرية وجزر رأس الخيمة تفتح آفاقا جديدة للاستثمار العقاري والسياحي في الدولة.

وأكد المشاركون أن الإمارة أصبحت وجهة مفضلة للاستثمار العقاري بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الإستراتيجي الذي يربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، فضلا عن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مناطقها الاقتصادية والتي أسهمت في زيادة تأسيس الشركات الجديدة وتنامي الطلب على الأصول العقارية والتجارية.

وتناولت جلسات القمة نقاشات معمقة حول مستقبل التطوير العقاري وأهمية الابتكار والاستدامة في تصميم المدن والمشروعات الجديدة، إلى جانب استعراض تجارب ناجحة في تمويل التطوير العقاري وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.