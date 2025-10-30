" دبي التجاري العالمي" يستضيف فعاليات ومعارض في نوفمبر

دبي في 30 أكتوبر / وام / يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة مجموعة من أبرز المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية خلال شهر نوفمبر المقبل، تغطي قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات والبناء والتعليم والثقافة والاستدامة، بمشاركة نخبة من الخبراء والعارضين من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن أجندة الفعاليات 18 حدثاً رئيسياً، من بينها “معرض جلفود للتصنيع” الذي ينطلق من 4 إلى 6 نوفمبر بمشاركة أكثر من 2,500 جهة عارضة من 72 دولة، ليُعد أكبر معرض سنوي لتصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

ويشمل الحدث “قمة تكنولوجيا الغذاء” التي تستضيف أكثر من 100 متحدث لمناقشة التحول الرقمي وسلامة الأغذية ونماذج الإنتاج المستدامة.

وفي الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، يعود “المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم” في دورته الثامنة عشرة ليعرض أحدث التقنيات التعليمية، ويعزز التعاون والابتكار من خلال مؤتمرات وورش عمل متخصصة، إلى جانب “معرض عالم الورق في الشرق الأوسط” و”عالم الألعاب في الشرق الأوسط” المخصصين للمنتجات المكتبية والهدايا المدرسية، كما يشهد الأسبوع ذاته انعقاد “معرض الشرق الأوسط للتبغ”، و”المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم)” الذي يجمع خبراء الثقافة والتراث تحت شعار “مستقبل المتاحف”.

وتتواصل فعاليات نوفمبر بـ”مهرجان العلامات الكبرى” من 16 إلى 19 نوفمبر الذي يقدم عروضاً واسعة في قطاع التجزئة، و”مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين” و”معرض فيجن بلس إكسبو” و”معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية”، إلى جانب “المعرض الدولي للملابس والمنسوجات” و”مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية” الذي تنظمه بلدية دبي. كما تحتفي “قمة المعرفة” يومي 19 و20 نوفمبر بعقد من الإنجازات في دعم التنمية المستدامة، تليها فعاليات كبرى في الأسبوع الأخير من الشهر، تشمل “معرض الخمسة الكبار” و”معرض النوافذ والأبواب والواجهات” و”جيو وورلد” و”HVACR World”، إلى جانب “مؤتمر LiveableCitiesX” وفعالية “Future FM” المتخصصة في إدارة المرافق. وتؤكد هذه الأجندة الحافلة المكانة العالمية لمركز دبي التجاري العالمي كمنصة رائدة لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الاقتصادية والعلمية والثقافية في المنطقة، ودوره الحيوي في دعم نمو قطاعات الأعمال وتعزيز تنافسية دبي كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات.