منتدى تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية يختتم أعماله في أبوظبي

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام/ اختتمت أعمال منتدى تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، اليوم، في العاصمة أبوظبي بعد يوم حافل بالجلسات التفاعلية وورش العمل المتخصصة، وذلك بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبالشراكة مع منصة Unity العالمية، وبمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمطورين الدوليين.

وجمع المنتدى قادة قطاع تطوير الألعاب الرقمية مع المواهب المحلية، مقدماً منصة شاملة للتعلّم والتواصل المهني، وفرصة فريدة للاطلاع على تجارب واستراتيجيات كبرى، و استوديوهات الألعاب العالمية مثل Iron Gate وMetacore، ومطوري ألعاب ValheimوMerge Mansion.

وشهد المنتدى حضور نخبة من المتحدثين العالميين، من بينهم جوناثان سمارز، المهندس الرئيسي ومصمم الألعاب في Iron Gate، وجوهو لييتكاينن، كبير التقنيين في Metacore، حيث قدما رؤى معمقة حول أحدث الاتجاهات والأدوات في تطوير الألعاب، إلى جانب عروض تفاعلية وجلسات تعليمية متخصصة.

وأكد ماركوس مولر-هابيج، مدير أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، أن المنتدى يعد نموذجاً ملهماً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تعمل أبوظبي على توفير بيئة مثالية لتطوير المواهب. وقال:" بالنسبة لنا في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية ندعم الحدث بكل قوة خاصة وانه يقام بمشاركة نخبة المطورين من جميع انحاء العالم، ويمثل الجزء الأكبر من صناعة باتت لها مكانتها العالمية".

وتابع :" نفخر أن يكون المنتدى محطة مفصلية ضمن استراتيجية أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للألعاب والتطوير الرقمي، من خلال دعم المواهب الشابة، وجذب الاستوديوهات العالمية، وبناء مجتمع متكامل من المبدعين وصناع المحتوى والرياضيين الإلكترونيين".

وأكد أحمد العيدروس، رئيس وحدة قطاع علاقات الألعاب في ابوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، أن الحدث يمثل خطوة مهمة في مسيرة الإمارة نحو الريادة العالمية في قطاع الألعاب الرقمية.

وأضاف :" "نسعى من خلال المنتدى إلى تمكين مجتمع المطورين في دولة الإمارات وربطهم مباشرة بخبرات عالمية المستوى مثل Unity، وتزويدهم بالأدوات والفرص التي تعزز مهاراتهم وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للإبداع والنمو، لافتا إلى أن أبوظبي تسعى دائما لتأسيس منظومة مستدامة للألعاب والرياضات الإلكترونية تدعم المواهب وتستقطب الشركات العالمية".