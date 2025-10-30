سلطان بن خليفة: التتويج في آسيوية الشباب يعكس مدى التطور في الرياضات الإلكترونية

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام/ أعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته اللاعبة سارة الجنيبي بحصولها على الميدالية البرونزية في لعبة كرة القدم الإلكترونية ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب، مؤكداً أن الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات، بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بالأداء المشرف الذي قدمته اللاعبة خلال منافسات الدورة، مثمناً جهود الجهازين الفني والإداري في تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق هذا النجاح، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل العمل على اكتشاف المواهب الوطنية ودعم مشاركة المرأة الإماراتية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية بما يعزز مكانة الدولة في عالم الرياضات الإلكترونية.