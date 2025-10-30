خبراء يؤكدون أهمية تعزيز قطاع التعدين بمعايير الاستدامة

الفجيرة في 30 أكتوبر/وام/ أكد خبراء في قطاع التعدين والجيولوجيا مشاركون في مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين أهمية تعزيز القطاع بالتقنية الحديثة و معايير الاستدامة والحفاظ على التراث الجيولوجي للمستقبل.

وقالوا في تصريحات لـ “وام” إن المؤتمريعد نافذة على أحدث الممارسات وللتعرف على الفرص والتجارب الناجحة .

وأكد الدكتور زهير عبدالحفيظ الرئيس التنفيذي لاتحاد الخبراء للاستشارات والدراسات في المملكة العربية السعودية، على أهمية قطاع التعدين ودوره في الدخول في كثير من الصناعات من حولنا بنسبة تصل إلى 80 بالمئة مستخرجة من مواد ومعادن والتي تشكل مصدر مهم في مجال الاقتصاد في ظل الارتفاع على الطلب عالميا لمختلف المعادن وتسخير التكنولوجيا في هذا القطاع.

وأشار إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للمؤتمر الذي أصبح من أهم المؤتمرات في مجال التعدين، وشهد منذ انطلاقته تطورا كبيرا على مدار 10 سنوات .

وقال حسين بن علي الغافري مدير إدارة التراث الجيولوجي في وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، يعتبر المؤتمر فرصة للتعرف على أحدث الممارسات الجيولوجية والتعدين والفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة وفرص حماية التراث الجيولوجي في ظل المستجدات والفرص في هذا القطاع الواعد مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا القطاع.

وقالت المهندسة سامية الصريدي مدير إدارة الجيولوجي في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: يلعب مجال التعدين دورا مهما في تعزيز قطاع الاقتصاد في الإمارة من خلال جذب الاستثمارات المتخصصة وتنوع المعرفة والتقنية ونتطلع اليوم إلى مستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي القائم على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستدامة في مجال الجيولوجية والتعدين

وقال ريترز ان استاذ مشارك من جامعة الشارقة، إن قطاع التعدين بشكل عام يجب أن يضع بعين الاعتبار مستهدفات الاستدامة واستكشاف الفرص المختلفة في هذا القطاع إلى جانب تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات والجامعات والمنشآت الصناعية لتطوير هذا القطاع في المستقبل.

وأضاف :تتمتع دولة الإمارات عامة و في الفجيرة خاصة بوفرة في الموارد التعدينية إلى جانب التطور التقني مما يساهم في دخول التكنولوجيا في هذا القطاع ليشكل فرقا إيجابيا في المستقبل.