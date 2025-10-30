انطلاق النسخة الـ 12من بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك

الفجيرة في 30 أكتوبر/وام/ انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية عشرة من بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك، والتي تستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة 45 قاربًا على متنها نحو 281 بحارًا من داخل الدولة وخارجها.

وينظم البطولة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع شركة بالما القابضة، وتقام تحت مظلة الجمعية الدولية لصيد الأسماك (IGFA)، إذ تُعد البطولة إحدى الجولات التأهيلية لنهائيات بطولة العالم لصيد الأسماك المقرر إقامتها في مارس 2026 في كوستاريكا، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى النهائيات العالمية.

وأكد سعادة أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي للنادي، أن البطولة أصبحت محطة سنوية بارزة على أجندة البطولات البحرية العالمية، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير هذا العام يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها البطولة على المستويين المحلي والدولي، بفضل دعم القيادة الرشيدة وتطور البنية التحتية للرياضات البحرية في إمارة الفجيرة.

وأضاف أن البطولة تحافظ سنويًا على طابعها الإنساني والخيري، حيث يُخصص ريع بيع الأسماك لصالح الجمعيات الخيرية في إمارة الفجيرة، في إطار التزام النادي بخدمة المجتمع ودعم المبادرات الإنسانية.

وعقدت اللجنة المنظمة الاجتماع التنويري في فندق البحر بالفجيرة، بحضور المشاركين والمنظمين، وتم خلاله استعراض تفاصيل التسجيل وتسليم الأرقام الرسمية، إلى جانب شرح التعليمات واللوائح التنظيمية والفنية المستمدة من الجمعية الدولية لصيد الأسماك، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد الصيد الآمن والمستدام.

من جانبه، أوضح كريم درباس، مدير شركة بالما القابضة، أن البطولة تساهم في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وتشجع على ممارسات الصيد المستدام والمسؤول.