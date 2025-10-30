"طرق دبي" تستضيف اجتماع مجموعة المقارنة لأنظمة السكك الحديدية الخفيفة والترام

دبي في 30 أكتوبر/ وام/ استضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع مركز استراتيجيات النقل في “كلية إمبريال كوليدج لندن”، الاجتماع الثاني لعام 2025 لمجموعة المقارنة لأنظمة السكك الحديدية الخفيفة والترام (بولتس)، وذلك على مدار يومين في مختبر الابتكار بمرآب ترام دبي.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من مديري الهيئة وممثلي مركز استراتيجيات النقل ومجموعة (بولتس)، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين من مؤسسات الترام والقطارات الخفيفة حول العالم، من بينها هونغ كونغ (MTR) وأوسلو (Sporveien) وريو دي جانيرو (VLT Carioca).

وأكدت الهيئة أن استضافة الحدث الدولي تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشراكات العالمية وتبادل المعرفة والخبرات بما يسهم في تطوير أنظمة السكك الحديدية الخفيفة والترام، مشيرة إلى أن تنظيم الاجتماع في دبي يعكس مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار في قطاع النقل الحضري، وحرصها على تحقيق أعلى معايير السلامة والاستدامة وتجربة المتعاملين.

وقال أليكس بارون، رئيس قسم المقارنات الخاصة بالمترو والقطارات الخفيفة في مركز استراتيجيات النقل، إن مجموعة (بولتس) تواصل أداء دورها كمنصة عالمية للتعاون والمقارنة بين أبرز مشغلي أنظمة الترام والقطارات الخفيفة في العالم، موضحًا أن تبادل الرؤى والمقارنات التشغيلية يسهم في تحديد أفضل الممارسات ومعالجة التحديات المشتركة والارتقاء بمعايير التنقّل الحضري. وأضاف أن المجموعة تسعى إلى توسيع نطاق المشاركة وتعزيز الابتكار والتميّز التشغيلي في القطاع، معربًا عن شكره لهيئة الطرق والمواصلات على استضافتها للاجتماع، وتطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك في دعم النقل المستدام والفعّال.

وتضمن الاجتماع مناقشات مكثفة حول موضوعات استراتيجية وفنية رئيسية، شملت إدارة الطوارئ وخدمة المتعاملين وهيكلة مراكز التحكّم والتشغيل، إلى جانب استعراض برنامج عمل المجموعة لعام 2026، بما يعزز التعاون في أولويات التطوير طويلة المدى.