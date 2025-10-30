وفد أكاديمي فنلندي يطلع على أنشطة معهد الشارقة للتراث

الشارقة في 30 أكتوبر/ وام / اطلع معهد الشارقة للتراث، وفدًا من فنلندا، ضمّ عددًا من الأكاديميين والباحثين في مجال التراث زار مقره اليوم، على البرامج الأكاديمية التي يطرحها و أنشطته العلمية والثقافية في مجالات حفظ وصون التراث .

كما اطّلع الوفد برئاسة الدكتورة سوزان بالغين مديرة المعهد الفنلندي في الشرق الأوسط، على عرضٍ تعريفي حول البرامج التعليمية والأكاديمية في المعهد قدّمه الدكتور خالد الشحي مدير الإدارة الأكاديمية، الذي استعرض أبرز المؤهلات الوطنية الجزئية والدبلومات المهنية والمساقات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى خطط المعهد في التوسع الأكاديمي خلال المرحلة المقبلة بما يعزز مكانته الإقليمية والدولية.

و أشاد الشحي بالتجربة الفنلندية في التعليم والبحث العلمي، مؤكّدًا أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها المعهد مع المؤسسات الأكاديمية العالمية بما يفتح آفاقًا رحبة للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك في مجال التراث الثقافي.

من جانبها، أشادت الدكتورة سوزان بالغين بمستوى برامج معهد الشارقة للتراث الأكاديمية والبحثية، مؤكدةً تطلّع الجانب الفنلندي إلى عقد شراكات مثمرة تُسهم في تطوير المشاريع البحثية المشتركة وتوسيع مجالات التبادل الثقافي والمعرفي.