"رأس الخيمة للسياحة" تطلق تطبيق "BeRAK" للعاملين في قطاع السياحة

رأس الخيمة في 30 أكتوبر/ وام/ أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تطبيق BeRAK (بي-راك) وهو منصة رقمية تعنى بتعزيز التواصل والمشاركة بين العاملين في قطاع السياحة والضيافة بالإمارة في إطار جهودها لدعم قطاع السياحة المزدهر في الإمارة.

جاء الإعلان خلال مهرجان رأس الخيمة الرياضي لموظفي السياحة والضيافة الذي أقيم في منتجع لونغ بيتش كامب غراوند.

ويعد التطبيق أول مبادرة حكومية من نوعها في دولة الإمارات تجمع بين التواصل والتحفيز والتطوير المهني عبر منصة واحدة بما يعكس رؤية الهيئة في تحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية للعيش والعمل والازدهار.

ويتيح “BeRAK” للعاملين في الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية التواصل والمشاركة في برامج تعنى بالتوازن بين الحياة والعمل، إلى جانب أنشطة تفاعلية ومنافسات ودية تعزز روح الفريق والرضا الوظيفي.

كما يوفر محتوى متخصصا في الصحة النفسية والتغذية والتدريب الشخصي وفرصاً للتطوير المهني.

وأكدت الدكتورة ميرا زخريا المدير الأول في إدارة الموارد البشرية في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن التطبيق يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز ثقافة العمل الإيجابية وتمكين الموظفين من تحقيق التوازن والارتقاء بتجربتهم المهنية.

ويعمل التطبيق أيضا على الاحتفاء بالإنجازات من خلال أوسمة رقمية وبطاقات تهنئة للمناسبات الخاصة إلى جانب فعاليات رياضية ومبادرات مجتمعية تشجع التعاون والتفاعل.

وطور التطبيق بالتعاون مع شركة Wellbees العالمية المتخصصة في حلول جودة الحياة للموظفين ما يجسد التزام الإمارة بالابتكار القائم على الإنسان ودعم الكفاءات العاملة في قطاعها السياحي.