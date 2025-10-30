سفارة مولدوفا تحتفل باليوم الوطني

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام / حضر عمر راشد النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة أناطول فانجيلي سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الراديسون بلو أبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية المولدوفية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير المولودوفي في كلمة بهذه المناسبة، بالعلاقات القوية التي تربط بلاده مع دولة الإمارات، مؤكدا حرص بلاده على تطوير أطر التعاون المشترك مع دولة الإمارات وتعزيز تواجد الاستثمارات الإماراتية بالسوق المولدوفي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد شريكا رئيسيا ومهما لجمهورية مولدوفا في المنطقة، وتربطهما علاقات قوية وراسخة في شتى المجالات، لافتا إلى اهتمام وحرص قيادتي البلدين خلال السنوات الأخيرة على تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.