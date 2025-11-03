ابن طوق: يوم العَلَم يرسخ عزة وسيادة الإمارات





أبوظبي في 3 نوفمبر/وام/ قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة إن يوم العَلَم يوم وطني يرسخ عزة وسيادة دولة الإمارات، ومناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً نعبر فيها عن الانتماء والولاء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة، وعن فخرنا بما تحقّق على أرض الإمارات وتحت علمها الشامخ من إنجازات وريادة عالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف أنه يوم تتجدد فيه قيم الاتحاد والتلاحم بين أبناء الوطن، ويُستحضر فيه مجد الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم هذا الصرح الشامخ بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين الذين رفعوا راية الاتحاد لتظل عالية خفاقة".

وتابع : "يأتي احتفالنا بيوم العلم هذا العام متزامناً مع مواصلة مسيرة متجددة من العطاء والتنمية الشاملة في ظل القيادة الرشيدة وهي مسيرة تعكس رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً يقوم على بناء الإنسان، وتمكين الأجيال القادمة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومنارة للمعرفة والابتكار والاستدامة وجودة الحياة".

وتابع معاليه: "نُجدد العهد في هذا اليوم على مواصلة العمل المخلص لحماية مكتسبات الاتحاد وتعزيز منجزاته التي تحققت في ظل علم الإمارات، وبذل مزيد من الجهد والعطاء لترسيخ مكانة الدولة الرائدة على مستوى العالم في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية، كما أنه مناسبة وطنية لغرس قيم الولاء والفخر في نفوس أبنائنا، وتعريفهم بما يحمله هذا العلم من معانٍ سامية تُلهمنا جميعاً لمواصلة مسيرة البناء والتنمية تحت راية الإمارات، رمز وحدتنا وعزتنا وهويتنا الوطنية".