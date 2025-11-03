وكيل وزارة المالية: يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء، ويعلو فيها رمز الاتحاد الذي توحّدت تحته طموحات أبناء الإمارات نحو المجد والتقدم.

وأضاف :" أنه يوم نُعبّر فيه عن وفائنا لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من حب الوطن منهجاً ومن رفع رايته مسؤولية مشتركة تجمعنا جميعاً تحت مظلة واحدة عنوانها العطاء والتميز".

وتابع في تصريح بمناسبة يوم العلم: " يرمز العلم إلى تاريخٍ مشرف ومكانةٍ راسخة في قلوب أبناء هذا الوطن، وإلى رؤية قيادية آمنت بأن النجاح لا يتحقق إلا بروح الاتحاد والعمل المتواصل من أجل رفعة الإمارات بين الأمم".

وقال :" في هذه المناسبة، نستمد الإلهام من قيم الوحدة والعزيمة والريادة التي صنعت إنجازات دولتنا ورسخت حضورها في مقدمة الدول الأكثر تقدماً وابتكاراً، ونحن وفي وزارة المالية، نُجدد التزامنا بأن نكون جزءاً فاعلاً من المسيرة التنموية الشاملة التي تقودها دولتنا بثقة واقتدار، وأن نعمل بتفانٍ لتعزيز كفاءة منظومتنا المالية ودعم مسار الاستدامة الاقتصادية".



