وكيل وزارة الدفاع: يوم العلم يجسد قيم الوفاء والانتماء للوطن وقيادته

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاعي إن "يوم العلم" مناسبة وطنية تجسد قيم الوفاء والانتماء للوطن وقيادته، وتؤكد استمرار مسيرتنا في تعزيز منظومة الدفاع وتطوير قدراتنا، وفاءً لتضحيات الآباء المؤسسين وإنجازات أبنائنا المخلصين.

وأضاف معاليه بهذه المناسبة :" في يوم العَلم، نحتفي براية الاتحاد التي توحد القلوب وتجمع أبناء الإمارات على المحبة والإخلاص".

وتابع :" سيظل علم الإمارات نبراساً نهتدي به، ورمزاً للعزة والسيادة، نرفعه بكل فخر في سماء المجد، ونحميه بكل ما نملك من إيمان وعزيمة".