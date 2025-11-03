طقس الغد غائم نهارا رطب ليلا

أبوظبي في 3 نوفمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم خاصة غرباً وعلى السواحل يصبح مغبرا أحياناً شمالاً وشرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط – خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:51 والمد الثاني عند الساعة 00:19

الجزر الأول عند الساعة 18:11 والجزر الثاني عند الساعة 05:56

وبحر عمان: خفيف – متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:17 والمد الثاني عند الساعة 08:14 الجزر الأول عند الساعة 14:27 والجزرالثاني عند الساعة 02:48

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الرطوبة الصغرى الرطوبة العظمى الحرارة الصغرى الحرارة العظمى المدينة

أبوظبي 34 23 80 20

دبي 34 24 75 25

الشارقة 32 21 70 25

عجمان 33 27 70 30

أم القيوين 33 20 80 35

رأس الخيمة 33 23 70 25

الفجيرة 35 26 70 35

العين 35 23 75 25

ليوا 36 19 80 20

الرويس 31 22 80 30

السلع 32 23 75 35

دلما 30 24 80 30

طنب الكبرى 31 25 70 35

طنب الصغرى 31 25 70 30

أبو موسى 31 25 70 30



