دائرة الطاقة بأبوظبي: يوم العلم يجسد مسيرة التقدم والازدهار التي حققتها الإمارات

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكد معالي الدكتور عبد الله الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أن يوم العلم يجسد مناسبة وطنية راسخة تعبر عن مسيرة التقدّم والازدهار التي حققتها دولة الإمارات في العقود القليلة الماضية، ثمرةً للرؤية الحكيمة والطموحة لقيادتنا الرشيدة، وما يتّسم به الشعب الإماراتي من عزيمة وإرادة. وقال معاليه إن دولة الإمارات أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في مختلف المجالات، بفضل منظومة إنجازات استثنائية أسهمت في ترسيخ مكانتها على خارطة التميز العالمي، مشيرا إلى أن هذه المناسبة الوطنية تؤكد الرؤية المتكاملة لدولة الإمارات القائمة على سرعة التكيّف والاستشراف، وهو ما يتجلى في التزامها الراسخ بمواجهة التحديات وتحقيق التطور المتواصل عبر تبني الابتكار والتكنولوجيا. وأضاف معاليه أن هذا النهج يشكل أساساً متيناً للازدهار الكبير الذي تنعم به الإمارة اليوم في مختلف جوانب الحياة، مشيراً إلى أن احتفال الدولة بعام المجتمع هذا العام يذكّرنا بأن قوتنا مستمدة من تقاليدنا العريقة وقيمنا الإماراتية الأصيلة التي تناقلتها الأجيال منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم. وأكد معاليه أن العلم الذي نراه مرفرفاً اليوم هو رمزٌ يجسد وحدتنا وأحلامنا المشتركة، ويعبر عن التزامنا الراسخ بدعم بعضنا بعضاً والعمل معاً من أجل بناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار. من جانبه قال سعادة المهندس محمد أحمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن يوم العلم يمثل رمزاً للاحتفاء بالروح المجتمعية الراسخة لدولة الإمارات، القائمة على الاتحاد والوفاء والقيم المشتركة تحت راية القيادة الرشيدة، وهو مناسبة وطنية نستذكر من خلالها المسيرة الاستثنائية التي مرت بها دولة الإمارات منذ تأسيسها قبل 54 عاماً. وأضاف سعادته أن دولة الإمارات تواصل اليوم إحراز التقدم بفضل الرؤية الملهمة لقيادتها الحكيمة، التي تحرص على خدمة المواطنين والمقيمين وتعزيز الشعور المجتمعي في الدولة، مشيراً إلى أن هذا النهج يشكل دافعاً مستمراً نحو تحقيق التنمية، وترسيخ بيئة داعمة للابتكار والمرونة والعمل المشترك لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وأكد أن كل إنجاز جديد يتحقق هو تعبير عن الوفاء للقادة المؤسسين الذين لا تزال رؤيتهم لدولة موحدة قائمة على الاحترام وخدمة المجتمع منارةً ترشدنا نحو مزيدٍ من الإنجازات.