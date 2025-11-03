عبدالملك بن كايد: العلم سيبقى بهمة أبناء الوطن وجنوده الأوفياء عالياً خفاقاً

رأس الخيمة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن «يوم العلم» يوم تتجدد فيه قيم الوطنية في دولتنا الحبيبة وترقى به روح الولاء للوطن ولقيادتنا الرشيدة، ونذكر فيه الإنجازات التي تحققت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" قائد التمكين، الذي روى فينا بذرة الحب لوطننا الغالي التي غرسها المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه". وقال الشيخ عبدالملك بن كايد في كلمة له بمناسبة يوم العلم - الذي تحتفل به الدولة اليوم ويصادف الثالث من نوفمبر من كل عام - إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أكمل مسيرة الاتحاد ليصل بدولة الإمارات إلى أعلى المراتب فأصبحت تنافس الأمم التي تبنى منذ مئات السنين، وذلك جنباً إلى جنب مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس حكام الإمارات. وأضاف الشيخ عبدالملك بن كايد " إننا إذ نرفع علم دولة الإمارات ونحن نشعر بالشموخ والعزة بين الأمم فالعلم ذاته الذي نرفعه سيبقى بهمة أبناء الوطن وجنوده الأوفياء عالياً خفاقاً في سماء الوطن".



