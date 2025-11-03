90 رياضيا يمثلون 30 دولة في النسخة الخامسة لبطولة التزلج بدبي

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة من بطولة التزلج المتعرج والمقررة غدا في سكي دبي – مول الإمارات مشاركة 90 رياضيا يمثلون أكثر من 30 دولة في منافسات البطولة التي تقام بتنظيم من اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج، والاتحاد السعودي للرياضات الثلجية.

وتعد نسخة هذه البطولة تأهيلية رسمية للألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في كورتينا – إيطاليا، ما يجعلها محطة رئيسية على طريق الأبطال نحو الأولمبياد ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.

وتستمر منافسات البطولة على مدار 4 أيام بمشاركة نخبة من أبطال التزلج عالميا.