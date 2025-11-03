وكيل دائرة تنمية المجتمع: علم الإمارات يجسد مسيرة وطن آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكد سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن علم الإمارات يجسد مسيرة وطن آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن مستقبل الأمم يُبنى بالعقول والقلوب التي تعمل بإخلاص لخدمة المجتمع، وبقيم الاحترام والتسامح والعمل المشترك، مشيرا إلى أنه راية تعبّر عن رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة، وصورة مشرقة للتعايش والتقدم والأمل.

وقال الظاهري، في كلمته بمناسبة يوم العلم، إنها مناسبة وطنية راسخة في وجدان كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، نجتمع فيها على حب هذا الوطن، ونقف تحت رايته التي تحمل تاريخاً من المجد والطموح، وتُجسد روح الاتحاد التي صنعت نهضتنا ورسخت مكانتنا بين الأمم، مشيرا إلى أنه يوم تتجدد فيه مشاعر الولاء والانتماء، ويتعزز فيه ارتباطنا بقيم العزيمة والتكاتف والعطاء التي قامت عليها دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة.

وأضاف أن يوم العلم فرصة لتجديد التزامنا بمسؤوليتنا الوطنية في تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع متلاحم يقوم على المشاركة الإيجابية وروح المسؤولية، مشيرا إلى أن رفع العلم هو عهدٌ بمواصلة العمل لخدمة الوطن وترسيخ مجتمع قوي يضمن جودة الحياة ورفاه أفراده.

وقال : نرفع اليوم علم الإمارات بكل فخرٍ واعتزاز، مستلهمين من معانيه القوة والوحدة، ومجددين العهد بأن نبقى مخلصين لوطننا وقيادتنا، محافظين على مكتسباتنا، وماضين بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لأبناء هذا الوطن.