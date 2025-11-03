رئيس مكتبة محمد بن راشد: يوم العلم رسالة تجعل من المعرفة طريقا لصون المنجز

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، على البعد المعرفي والثقافي العميق ليوم العلم، موضحا كيف تنظر المكتبة إلى هذه المناسبة باعتبارها احتفاء بالعقل والفكر.

وقال معاليه في كلمته بهذه المناسبة، "في مكتبة محمد بن راشد، نرى يوم العلم احتفاء بالعقل والفكر، وبالرسالة التي تجعل من المعرفة طريقا لصون المنجز وتعزيز الانتماء، فالراية التي ترفرف في السماء، هي ذاتها التي تُلهمنا لنكتب، ونبتكر، وننشر نور الثقافة في كل مكان".

وشدد معالي محمد المر على أن يوم العلم هو يوم العزّ والفخر، تتجدد فيه مشاعر الولاء والانتماء لوطن جمع أبناءه تحت راية واحدة، فصارت رمزاً للوحدة والتلاحم والإنجاز.

وأضاف أنه يوم نرفع فيه علم دولة الإمارات عالياً، كما نرفع قيمنا وهويتنا وطموحاتنا التي لا تعرف المستحيل، وأوضح أن هذا الفعل هو تأكيد على استمرار المسيرة التي بدأها الآباء المؤسسون، وسار على نهجها قادة آمنوا بأن رفعة الوطن تُبنى بالعلم والعمل والإخلاص.

واختتم معاليه بالقول: " يشرفني بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى أبناء وبنات الإمارات والمقيمين فيها".



