أدنوك للتوزيع بصدد إطلاق "ذا هَب" أولى منصاتها المتكاملة في أبوظبي خلال نوفمبر الجاري









أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع" أن معرض ومؤتمر أديبك 2025 يشهد حضوراً إقليمياً ودولياً واسعاً يسهم في تعزيز الشراكات والاطلاع على التجارب العالمية في مجالات بيع الوقود والتجزئة إضافة إلى العمليات غير المتعلقة بالوقود.

وقال اللمكي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أديبك" 2025" إن الشركة بصدد إطلاق مفهوم "ذا هَب – The Hub" الذي يُعد وجهة متكاملة تعيد ابتكار تجارب التجزئة على الطرق في دولة الإمارات موضحاً أن "ذا هَب" سوف يصبح منصة متكاملة تجمع بين خدمات التزود بالوقود والشحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية ومجموعة متنوعة من خيارات المطاعم والترفيه لتوفير تجربة متكاملة في مكان واحد.

وأضاف أن أول محطة "ذا هَب" سيتم افتتاحها في أبوظبي بنهاية شهر نوفمبر الجاري على مساحة تفوق محطات "أدنوك" الحالية بثلاثة أضعاف مشيراً إلى وجود خطة لإنشاء 30 موقعا لـ "ذا هَب" خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يعيد رسم خارطة متاجر التجزئة في الدولة ويعزّز ريادة "أدنوك للتوزيع" في قطاع التجزئة غير المتعلقة بالوقود مع تصميم كل وجهة بما يتناسب مع احتياجات مجتمعها المحلي.

وأكد أن مفهومي "واحة من أدنوك" و"ذا هَب" يستفيدان من النمو المتسارع الذي يشهده قطاع متاجر التجزئة في الوقت الذي تواصل فيه "أدنوك للتوزيع" دورها الريادي كشركة وطنية رائدة في تشغيل محطات الخدمة متعددة الخدمات على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن "أدنوك للتوزيع" تُعد ركناً أساسياً في استراتيجية مجموعة "أدنوك" لتوسيع الوصول إلى الطاقة عبر شبكة تضم نحو 980 محطة خدمة في الإمارات والسعودية ومصر.

وفي إطار التحول الرقمي لفت اللمكي إلى أن الشركة تنفذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة تشمل التجزئة التنبؤية وتحسين الانبعاثات، بما يدعم ريادة “أدنوك” في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن قطاع التجزئة غير المتعلقة بالوقود أصبح محرّكاً رئيسياً للنمو إذ ارتفع إجمالي أرباحه بنسبة 14.7% على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة المعاملات وتحسين العروض.

وفيما يخص الأثر المجتمعي أكد التزام الشركة بتوفير رحلات آمنة وصحية للعملاء وفق أعلى معايير الصحة والسلامة مع توسيع نطاق الخدمات التي تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.

كما أشار إلى أن قاعدة أعضاء برنامج الولاء "مكافآت أدنوك" نمت بنسبة 17.3% لتصل إلى 2.53 مليون مستخدم ما يعكس التركيز على تعزيز تجربة العميل والارتباط الرقمي.

وأكد اللمكي أن الشركة مددت سياسة توزيعات الأرباح حتى عام 2030 مع اعتماد نظام التوزيع ربع السنوي بدءاً من الربع الأول لعام 2026 بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة وقيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وفي إطار التوسع العالمي، أشار إلى أن زيوت "فويجر" أصبحت تصدر إلى 50 دولة وتم إطلاقها في مصر مع خطة للوصول إلى 3,000 نقطة بيع بحلول عام 2026.

كما كشفت الشركة عن تحديث مستهدفاتها لتوسعة شبكة محطات الخدمة إلى 1,150 محطة بحلول عام 2028 في إطار بناء شبكة توزيع متعددة الطاقة جاهزة للمستقبل.

وأوضح اللمكي أن "أدنوك للتوزيع" حققت أعلى أرباح فصلية في تاريخها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 319 مليون دولار مع نمو صافي الأرباح بنسبة 21.5% على أساس سنوي ما يعكس قوة ومرونة استراتيجيتها الخمسية.

وفي مجال التنقل المستدام قال إن الشركة تعزز ريادتها في التحول الطاقي عبر شبكة "E2GO" التي تضم 368 نقطة شحن كهربائي، مع خطة للوصول إلى 500 نقطة بحلول عام 2028.

وقال إن استراتيجية النمو منخفضة التكاليف الرأسمالية مكنت الشركة من مضاعفة عدد محطاتها في المملكة العربية السعودية إلى 172 محطة في خطوة استراتيجية تعزز حضورها الإقليمي وتوسع نطاق خدماتها عبر الحدود.