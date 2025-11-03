الرئيس التنفيذي لـ "تريندز": يوم العلم عنوان للتلاحم ودافع لمواصلة مسيرة التنمية

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الاحتفاء بيوم العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام يجسد أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن، ويعبر عن وحدة البيت الإماراتي وصلابة تلاحمه تحت راية واحدة تجمع أبناءه على قيم الخير والعطاء.

وقال العلي، في كلمته بهذه المناسبة: “ حين نرفع علم الإمارات، فإننا نرفع رمزاً للمجد والكرامة، وتاريخاً من العطاء والبناء، ونستحضر إرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي غرس فينا قيم العدالة والسلام والإنسانية، وجعل من التسامح أسلوب حياة وهوية وطنية أصيلة".

وأضاف أن يوم العلم ليس مجرد احتفال رمزي، بل هو مناسبة لتجديد العهد بالعمل الجاد والإخلاص في خدمة الوطن، واستنهاض الهمم لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار في ظل قيادة حكيمة جعلت من الإنسان محور التنمية وغايتها.