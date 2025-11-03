"الإمارات للتطوير التربوي": علم الإمارات رمز للتميز وتحت رايته نواصل تمكين الكوادر التربوية

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن يوم العلم مناسبة وطنية نستحضر فيها دور التعليم والتربويين في نهضة وطننا، ونقف خلالها أمام راية الاتحاد بكل فخر واعتزاز بما تحقق من إنجازات تربوية وتعليمية رسخت مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

وقالت الطائي، في كلمتها بهذه المناسبة، إن يوم العلم ، نجدد فيه العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونعبّر من خلالها عن اعتزازنا براية الوطن التي تجسد اتحادنا وهويتنا ووحدتنا الوطنية.

وأضافت أن علم الإمارات رمز التميز، وتحت رايته نواصل العمل على تمكين الكوادر التربوية وتعزيز جاهزية منظومتنا التعليمية، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل مشرق، تبقى فيه راية الوطن خفاقة بالعلم والتعليم والابتكار، والتنمية الشاملة والمستدامة.

وتالعت الطائي: " نحن إذ نحتفي بهذه المناسبة العزيزة، نجدد التزامنا بمواصلة مسيرة البناء والتطوير لنصون راية الاتحاد عالية، ونعاهد قيادتنا الرشيدة بأن يبقى رمز الإمارات خفاقاً في كافة الميادين، وأن نواصل العمل بإخلاص وتفانٍ لرفعة هذا الوطن المعطاء، مستمدين قوتنا من وحدتنا وترابطنا، وعزيمتنا من تعليمنا وطموحنا".