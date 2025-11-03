مدير عام "دبي الرقمية": علم الإمارات قصة قيادة وشعب صنعا المستحيل

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن علم الإمارات ليس مجرد راية نرفعها في مناسبة سنوية، بل هو قصةُ قيادة أحبّت شعبها، وشعبٍ التفَّ حول قيادته، موضحاً أن هذا التلاحم شكّل معاً معادلة صنعت المستحيل وجعلت من هذا البلد قصة ملهمة لشعوب العالم.

وشدد المنصوري، في كلمة بهذه المناسبة، على أن يوم العلم هو مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن في هذا الوطن المعطاء، وقال: " نرفع العلم اليوم لنجدّد العهد بأن تبقى رايتنا خفّاقةً في سماء النهضة وصنع المستقبل، ولنعبّر عن انتمائنا لهذا الوطن المعطاء ولقيادته الرشيدة، ولنستحضر مسيرة نهضة أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، ونستلهم منها العزيمة لمواصلة العمل والعطاء في سبيل رفعة الإمارات وازدهارها".

وأضاف: " يأتي يوم العلم هذا العام في ظل "عام المجتمع"، الذي يرسخ الروابط الأسرية والمجتمعية ويعزز القيم الإنسانية النبيلة، ليؤكد تلاحم أبناء الوطن تحت راية واحدة، ومع كل عام، يشكل يوم العلم محطة متقدمة في مسيرتنا الوطنية لتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071".

وقال :" نحن في دبي الرقمية نؤكد التزامنا بمواصلة مسيرة العمل والإنجاز، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الوطن والمجتمع، من أجل أن يبقى اسم الإمارات وعلمها عالياً في كل المحافل الدولية، عاقدين العزم على أن نواصل العمل لترسيخ مكانة الإمارات بين الأمم باعتبارها نموذجاً يحتذى به في توظيف أحدث التقنيات الرقمية لخدمة الإنسان وتحقيق سعادته".