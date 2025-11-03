مصدر" تحتفي بيوم العلم





أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / احتفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اليوم، مع مختلف الدوائر والجهات الحكومية في دولة الإمارات، بـيوم العلم.

واجتمع موظفو "مصدر" في مدينة مصدر للمشاركة في مراسم رفع علم دولة الإمارات، حيث رُفع العلم خفاقاً على أنغام النشيد الوطني لدولة الإمارات .

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يمثل يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة نجدد من خلالها الولاء والانتماء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة التي تواصل مسيرة التقدم والنهضة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه". ويجسد هذا اليوم معاني الوحدة والفخر بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية جعلتها نموذجاً عالمياً في التنمية والاستدامة."

وأضاف الرمحي: "تفخر ’مصدر‘ بدورها بالمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، من خلال تطوير مشاريع رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، ويسهم في تحقيق رؤيتها لبناء مستقبل أفضل تنعم الأجيال القادمة فيه بالتقدم والرخاء."