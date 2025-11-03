منصور المنصوري: يوم العلم مناسبة وطنية خالدة يجدد فيها أبناء الإمارات عهد الولاء والانتماء

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية خالدة يجدد فيها أبناء الإمارات عهد الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم، مستحضرين مسيرة الاتحاد المضيئة وإنجازات الوطن الراسخة التي توحّد الجميع تحت راية طموح تجمعهم كأسرة واحدة تتشارك القيم والأهداف النبيلة. وقال معاليه إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تُجسّد روح القيادة التي لا تعرف المستحيل، وتسير على نهج الآباء المؤسسين نحو وطن شامخ بعطائه، وفخور بأبنائه الذين يواصلون مسيرة البناء بروح الاتحاد والعزيمة. وأكد أن هذه المناسبة الوطنية تجدد العزم على مواصلة مسيرة العطاء والتميز تحت راية الاتحاد، مستنيرين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً للوحدة والابتكار والإنجاز، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وصحة لأجيالها القادمة. وأضاف أن علم الإمارات هو شارة فخر يحملها الجميع على صدورهم، يجسدون معانيها من خلال قيمهم وجهودهم اليومية، ليبقى عنواناً للعزة والهوية والطموح، مؤكداً أن علم الدولة يشكل في الوقت ذاته رمزاً للتلاحم والوحدة والإرادة، ويمثل التزام أبناء الإمارات بترسيخ مجتمع يزدهر فيه كل فرد، وينعم بالصحة والفرص الواعدة والروح المعنوية العالية، مضيفاً: "معاً نمضي بثقة في مسيرةٍ مضيئة نحو مستقبل أكثر صحة وعزيمة". من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن يوم العلم يجسد القيم السامية التي قامت عليها دولة الإمارات، ويعيد إلى الأذهان الأيادي المخلصة التي رفعت الراية منذ لحظات التأسيس الأولى لتكتب بداية قصة وطن مشرّفة مكللة بالنجاح والإنجاز، صنعتها القيادة الرشيدة يوماً بعد يوم حتى أصبحت نموذجاً ملهماً في بناء الأوطان وتعزيز روح العطاء والتلاحم بين أبناء المجتمع. وقالت إن يوم العلم مناسبة لتجديد الاعتزاز بالهوية وأصالة الراية، إذ يقف الجميع لتحية العلم بالروح ذاتها التي حملوها صغاراً أمام طابور الصباح، بروحٍ من الشغف والطموح والالتزام، وهي الروح التي تواصل اليوم تحفيز الإلهام وتعزيز العزيمة لبذل مزيد من الجهد في سبيل الوطن. وأضافت أن هذا اليوم يجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، ولرفع راية الإمارات عالية خفاقة في كل المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدة استمرار الجهود لترسيخ مكانة المنظومة الصحية في أبوظبي ضمن الأكثر ذكاءً وتقدماً على مستوى العالم، واضعة صحة وسلامة المجتمع في صميم أولوياتها، وماضية في استشراف المستقبل بعزيمة لا تعرف التراجع. من جانبه، عبر سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، عن فخره واعتزازه بمناسبة يوم العلم، مؤكداً أنها تجسد يوماً وطنياً يعبر عن وحدة أبناء الإمارات وولائهم للقيادة الرشيدة، واستذكاراً لمسيرة الوطن المضيئة التي صنعت نموذجاً ملهماً في الريادة والإنجاز بفضل رؤية الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد على أسسٍ راسخة من الوحدة والإرادة والتلاحم. وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تواصل اليوم مسيرة التنمية برؤية ثاقبة وطموح لا يعرف حدوداً، واضعة التقدم والازدهار في مقدمة أولوياتها، ومستمرة في ترسيخ مكانة الدولة ضمن مصاف الدول الرائدة عالمياً. بدوره، أكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، يجدد فيها أبناء الوطن ولاءهم للقيادة الرشيدة واعتزازهم بالانتماء إلى وطنٍ واحدٍ يجتمع تحت راية العز والمجد والاتحاد. وقال الظاهري إن يوم العلم يُعبّر عن وحدة الصف الإماراتي وتلاحم القلوب خلف القيادة الحكيمة، ويجسد في الوقت نفسه الإصرار الذي ميّز مسيرة الإمارات منذ تأسيسها وحتى اليوم، لتبقى رايتها خفّاقة في سماء الإنجاز والعطاء والريادة، موضحاً أن هذا اليوم يحمل رمزية العَلَم كعنوان للعزيمة والإصرار، وقيمة وطنية توحّد أبناء الوطن على المحبة والعمل من أجل رفعة الإمارات.