علي بن سعود المعلا: يوم العلم يجسد الوحدة والانتماء والفخر بالهوية الوطنية

أم القيوين في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، أن يوم العَلَم يمثل مناسبة وطنية غالية تعبّر عن تلاحم أبناء الوطن وولائهم لقيادتهم الرشيدة، وتجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن رفع العَلَم هو تعبير عن الفخر بالمنجزات التي حققتها دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، وما وصلت إليه من مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا إن "يوم العَلَم" يرمز إلى وحدة الصف والتكاتف بين أبناء الإمارات، ويعكس رؤية القيادة الحكيمة التي أرست دعائم دولة قوية ومتماسكة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، داعيًا الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن تبقى رايتها شامخة في ميادين العز والريادة والإنجاز. وهنأ الشيخ علي بن سعود المعلا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود والشعب الإماراتي، وجميع المقيمين على أرض الدولة بمناسبة «يوم العَلَم» الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام.