"أبوظبي للتنمية": يوم العلم يُجسّد وحدة الوطن وراية العز والريادة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية نُجدد فيها الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونُعبّر خلالها عن اعتزازنا براية الاتحاد التي تُوحّد قلوب أبناء الوطن تحت راية شامخة تُجسّد العزّة والسيادة والانتماء.

وقال السويدي إن هذا اليوم يعكس ما تتسم به دولة الإمارات العربية المتحدة من تلاحم وتكاتف بين القيادة والشعب تحت راية العلم التي تعكس في ألوانها معاني التمكين والريادة وصناعة المستقبل.

وأضاف السويدي أن أسرة صندوق أبوظبي للتنمية تُجدد في هذا اليوم العهد والإخلاص للوطن وقيادته، ماضيةً في دعم مسيرة التنمية المستدامة، ومستمرة في تعزيز مكانة الإمارات العالمية كرمز للإنجاز والتأثير الإيجابي.



