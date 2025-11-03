"قضاء أبوظبي" تحتقل بـ "يوم العلم"

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ ​احتفلت دائرة القضاء في أبوظبي، بيوم العلم، برفع راية الوطن .

​ورفع سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، علم دولة الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلطة القضائية وكوادر الدائرة، في مشهد يجسد روح الانتماء الوطني والالتزام بمواصلة مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة.

​وقال المستشار يوسف سعيد العبري: " يوم العلم يمثل مناسبة نجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا، ونعبّر من خلالها عن اعتزازنا براية الاتحاد التي توحدنا حول قيم المسؤولية والتفاني والإخلاص، التي رسخت مكانة دولة الإمارات نموذجاً للوحدة والقوة والتلاحم الوطني".

​وأضاف أن دائرة القضاء تستلهم من العلم معاني العدالة والنزاهة وسيادة القانون، باعتباره رمزاً يسمو فوق الجميع، كما تسمو العدالة فوق كل اعتبار، ليعكس التزام الدائرة الراسخ بحماية الحقوق وإعلاء مبادئ الإنصاف التي تشكل جوهر رسالتها المؤسسية.

​وأشار إلى أن رفع علم الإمارات هو تعبير عن الفخر بالمنجزات الوطنية، وتأكيد على المضي قدماً نحو ترسيخ منظومة متقدمة تسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره، وتواكب تطلعات قيادتنا نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

​وأكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن علم الإمارات رمز للوطن وراية تجمعنا حول قيم الحق والعدل والمساواة، ليظل تجسيداً لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في بناء مجتمع متماسك يرتكز على سيادة القانون وحماية الحقوق، لتتواصل مسيرة الإنجازات التي أرست مكانة الإمارات في مصاف الدول الرائدة.

​وأشار إلى أن العلم يحمل في طياته قيم القانون والعدالة، فهو تذكير دائم بأن الحقوق تُصان والواجبات تُؤدى بمسؤولية وحياد، وأن المؤسسات القضائية جزء من منظومة وطنية تسعى لترسيخ الاستقرار وصون المكتسبات.

​وأضاف: " في هذه المناسبة الوطنية، نجدد التزامنا بالحفاظ على القانون كمنهج حياة، ومواصلة أداء رسالتنا وواجبنا الوطني بكل تفان وإخلاص، من أجل المساهمة في توطيد أسس مجتمع مترابط تحكمه العدالة ويزدهر في ظل راية الوطن".



