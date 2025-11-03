أديبك 2025 / الكويت تتجه لحقبة جديدة من الاستكشافات البحرية والتحول الرقمي في قطاع النفط

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد المهندس خالد وليد الديين وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية بدولة الكويت أن بلاده تمضي بخطى واثقة نحو تسريع التحول الرقمي في صناعة النفط والغاز عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف والإنتاج بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل تكاليف الحفر.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن شركة نفط الكويت بدأت بالفعل في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي ضمن إستراتيجيتها لتعزيز الإنتاجية وتقليص الوقت المستغرق في العمليات الميدانية، مشيراً إلى أن وزارة النفط وضعت خطة شاملة للتحول الرقمي تهدف إلى بناء منظومة نفطية أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف الديين أن مشاركة وزارة النفط الكويتية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025" تأتي في إطار حرص الكويت على تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التعاون مع الشركات الإماراتية والعالمية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الطاقة.

وأكد أن الكويت على أعتاب حقبة جديدة من الاستكشافات البحرية ومشروعات الحفر البحري، موضحا أن النتائج الأخيرة للاستكشافات البحرية جاءت مشجعة وواعدة وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الطاقة في البلاد.

وأكد المهندس خالد الديين على إيمان وزارة النفط الكويتية بقدرات الكوادر الوطنية الشابة التي تقود مسيرة التطوير في القطاع النفطي، مشيرا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس في مواجهة التحديات المستقبلية وتحويلها إلى فرص للنمو والتميز.