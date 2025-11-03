"زايد لأصحاب الهمم" : يوم العَلَم يجتمع فيه أبناء الإمارات على حبّ الوطن

‎ أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، إن يوم العَلَم مناسبة وطنية يجتمع فيها أبناء الإمارات على حبّ الوطن، وتجديد العهد والولاء للقيادتنا الرشيدة التي غرست فينا قيم الاتحاد والعطاء والإنجاز.

وأضاف سعادته بمناسبة يوم العلم :" نرفع علم دولتنا اليوم بكل فخر واعتزاز، وهو يرفرف عالياً ليُجسّد مسيرة وطنٍ صنع المجد، ورحلة تمكينٍ وإنسانيةٍ جعلت من أصحاب الهمم شركاء في البناء والتنمية، يساهمون في رفعة الوطن بكل عزمٍ وإصرار".

واختتم بالقول : " تحت راية الإمارات الغالية، نواصل العمل بروحٍ واحدة، وعزيمةٍ لا تعرف المستحيل، لنُسهم في بناء مستقبلٍ أكثر شمولاً وتمكيناً، يليق باسم دولتنا وقيمها الراسخة في التسامح والإنسانية".



