"الخارجية" تحتفي بيوم العلم وتجدد الولاء للقيادة والوطن

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ احتفلت وزارة الخارجية بيوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، تأكيدًا على روح الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتعبيرًا عن الاعتزاز بالوطن وقيم الانتماء والوحدة والتلاحم التي تجمع أبناء الإمارات تحت راية الاتحاد.

ورفعت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، العلم في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بحضور كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وسعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة سلطان محمد سعيد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مها بركات، مساعد الوزير للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة عبدالله أحمد عبدالله بالعلاء، مساعد الوزير لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة سالم سعيد الجابري، مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية، وسعادة المهندس عبدالله محمد البلوكي، وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة، وسعادة سيف عبدالله محمد الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، وسعادة هدى إبراهيم الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إلى جانب كبار المسؤولين وموظفي الوزارة.

كما تقدم الحضور في هذه المناسبة الغالية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مُجددين العهد على مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص من أجل بناء وطن مزدهر، يفخر بما تحقق من إنجازات، ويتطّلع إلى مستقبل أكثر تقدّمًا ورفعةً.

ويأتي احتفال الوزارة بيوم العلم تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة، إلى رفع علم الدولة يوم الإثنين في الثالث من نوفمبر في تمام الساعة 11 صباحًا، تعبيرًا عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيدًا لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته.



