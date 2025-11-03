سارة الأميري: علم الإمارات سيبقى عنوانا للوحدة الراسخة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن علم الإمارات سيبقى عنواناً للعز والفخر، وللوحدة الراسخة، ومصدر إلهام للأجيال القادمة، ودافعا لمواصلة مسيرة التقدّم والازدهار.

وأكدت معاليها، في كلمتها بهذه المناسبة، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية نعبّر من خلالها عن اعتزازنا بمسيرة وطن أصبح نموذجا في التقدم والريادة.

وقالت إن علم الإمارات رمز لمسيرة ممتدة من التقدم والرفعة أرسى قواعدها الآباء المؤسسون، وواصلت على نهجهم القيادة الرشيدة التي عززت مكانة علم الإمارات في الميادين المختلفة.