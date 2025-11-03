"الناشرين الإماراتيين": علم الإمارات شاهد على نهضة وطن

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / أكد سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن يوم العلم شاهد على نهضة وطنٍ جعل من القيم الإنسانية السامية منارةً تنير خطاه نحو التقدّم والازدهار.

وقال الكوس، في كلمته بمناسبة يوم العلم، إنه حدث وطني راسخ في قلوبنا وعقولنا جميعاً، نجدِّد فيه انتماءنا المتجذِّر لوطننا، وولاءنا الوطيد لقيادتنا الرشيدة التي تمضي قُدُماً بدولتنا إلى العلياء أبداً.

وأضاف :" في حين نستلهم من هذا اليوم روح العطاء؛ فإننا نواصل العمل، في جمعية الناشرين الإماراتيين، على ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الاتحاد والانتماء في كل ما نقدِّمه من برامج ومبادرات، وذلك انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن العِلْم هو بوابة المستقبل، وبأن نشر المعرفة والثقافة هو واجبٌ وطني يعزِّز من مكانة الإمارات بين الأمم".

وأكد أن أرض الإمارات تحوّلت إلى فردوسٍ معرفيٍّ فريد، إذ تستقطب أصحاب العقول اللامعة والطامحة من كلّ أصقاع الأرض، أولئك الذين وجدوا فيها بيئةً خصبةً تحتضن الإبداع وتُكرّم التميّز، وتفتح ذراعيها لكل من يستحق أن يحيا في كنفها، متيحةً لهم فرصاً عظيمة وآفاقاً لا تُحدّ.



