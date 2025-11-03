"مالية عجمان" تحتفي بيوم العلم

عجمان في 3 نوفمبر / وام / أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن علم الإمارات مرآةٌ تعكس تاريخاً مجيداً، وحاضراً مزدهراً، ومستقبلاً مشرقاً، مشيرا إلى أن الاحتفاء به يُجسِّد روحَ وطنٍ شامخٍ يزدهر بعزيمة أبنائه وتلاحم قيادته وشعبه في لوحة وطنية زاهية.

وشدد آل علي، في كلمته بهذه المناسبة، على أن يوم العَلَم يشكِّل احتفالية وطنية نابضة بأصدق مشاعر الانتماء والولاء لوطن بهيٍّ وقيادة ملهمة، وتتجذّرُ فيه أسمى القيم الوطنية النبيلة التي أرساها الآباء المؤسسون.

وقال: " في هذه المناسبة الغالية التي نحتفل بها اليوم، نجدد عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة والانتماء لوطننا الغالي، رافعين رايته الخفّاقة بكل فخر واعتزاز، وملتزمين بمواصلة العمل من أجل رفعة إماراتنا التي أبهرت العالم بنهضتها السريعة، وتمسكها بهويتها الأصيلة" .

وأضاف آل علي: لأن عَلَمنا يمثِّل قيم العطاء والريادة والتعاون، فإننا حريصون على ترسيخ هذه القيم في منظومة عملنا المالي الحكومي، وتعزيز كفاءاتنا المهنية وفق أعلى مستويات المسؤولية في إدارة الموارد دعماً لرؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.

كما أكد أن دائرة المالية في عجمان ستظل شريكاً فاعلاً في مسيرة بناء دولتنا المباركة، ومساهماً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة تحت رايتنا الوطنية المَهيبة.