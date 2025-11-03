ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة يحتفل بـ" يوم العلم"

الظفرة في 3 نوفمبر/ وام/ احتفل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صباح اليوم، بـ "يوم العلم"، وذلك في مقر الديوان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ورفع سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، علم الدولة على السارية، بمشاركة عدد من المدراء وموظفي الديوان.

وعبر المشاركون في الاحتفال عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين أن يوم العلم يمثل مناسبة لتجديد العهد والولاء للوطن، ورمزاً لمسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وما وصلت إليه من مكانة مرموقة بين الأمم.

ورفع المشاركون في الاحتفال أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى القيادة الرشيدة، مشيدين بالإنجازات الحضارية التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، وبالتطورات التي عززت مكانتها بين الدول، وأسهمت في رفعة الوطن وتقدمه.