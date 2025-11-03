"الشارقة الرقمية" تحتفي بيوم العلم

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت سعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقميّة، أن يوم العَلَم يحمل في دلالاته التمسُّك بالهوية الوطنية، والانتماء العميق للدولة التي تتبنّى نهجاً قيادياً رشيداً مدعوماً بولاء شعبي عميق، مشيرة إلى أن هذا الاحتفاء السنوي بعلم الإمارات الغالي يعزز أروع قيم المواطنة، ويُكرّس مكانة العَلَم بوصفه تجسيداً للتلاحم الوطني بين القيادة والشعب.

وقالت الشامسي، في كلمتها بهذه المناسبة، " نغتنم الفرصة في هذه المناسبة المباركة للتعبير عن مشاعرنا الوطنية المتأصِّلة في وجداننا، كي نُجدّد العهد لقيادتنا الرشيدة بالسير خلف رؤيتها الطموحة، رافعين راية الوطن بكل فخر، وماضين في مسيرة التنمية المُستدامة التي أرساها الآباء المؤسِّسون، والتي تواصل ترسيخها قيادة ملهمة جعلت من الإمارات أيقونة في التقدّم والتميّز المؤسَّسي على المستوى العالمي.

وأضافت : في هذا اليوم الوطني العزيز، نعاهد قيادتنا الرشيدة بأن نواصل تسخير كلّ إمكاناتنا، للإسهام في تحقيق رؤاها الاستشرافية الفريدة، والسير بخطى واثقة نحو الريادة الرقمية، متزوِّدين بالمعرفة والأدوات الحديثة، لإضافة فصولٍ جديدة من الإنجازات إلى سجل وطننا الزاخر بالنجاح والتميّز.