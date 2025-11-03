علي سعيد النيادي: يومُ العلم مناسبةً وطنيةً تعبّر عن الفخر والانتماء

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن يومُ العلم تجسد مناسبةً وطنيةً تعبّر عن الفخر والانتماء، نستحضر فيها بكل اعتزازٍ مسيرة اتحادٍ راسخة وضع لبناتها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتصبح راية الإمارات رمزًا للعزّة والوحدة، ومصدر إلهامٍ لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وأضاف معاليه أن رفع علم دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام، هو تعبيرٌ عن انتماءٍ عميقٍ وولاءٍ صادقٍ لقيادتنا الرشيدة، واستحضارٌ لقيمٍ راسخة أرساها القائد المؤسس في بناء الإنسان وصون الكرامة وتعزيز الاتحاد.

وتابع " في هذا اليوم العزيز، نجدد عهدنا بأن تظل منظومة الطوارئ والأزمات نموذجًا وطنيًا يعكس رؤية القيادة في بناء دولةٍ آمنةٍ وقادرةٍ على الصمود، تعمل بعزيمة لا تلين لحماية مكتسبات الوطن، وضمان أمنه واستقراره واستدامة جاهزيته، فالعلم الذي نرفعه اليوم، هو ذاته الذي نحمله في قلوبنا أثناء كل جهدٍ يُبذل لتعزيز منظومة العمل الوطني الاستباقي، وترسيخ الأمن الإنساني واستدامة التنمية".

وقال :" إن يوم العلم هو يومُ الفخر والوفاء والانتماء، يومٌ تتوحد فيه المشاعر بين المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، في مشهدٍ يجسد روح الاتحاد، ويُبرز تلاحم المجتمع الإماراتي بكل أطيافه خلف قيادته الحكيمة، متمسكين بقيم التسامح والعمل والعطاء التي ميّزت دولة الإمارات وجعلتها منارةً للأمل والسلام".

واختتم بالقول :" في هذه المناسبة الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، ونجدد العهد بأن تظل راية الإمارات خفّاقةً بالعز والمجد، ورمزًا للسلام والكرامة والاتحاد. كل عامٍ ودولتنا بخير، وكل عامٍ وعلم الإمارات يرفرف شامخًا في سماء المجد والإنجاز".



