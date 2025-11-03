الشارقة وشباب الأهلي يتصدران بطولة الإمارات لنجوم المستقبل للكاراتيه

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/توج ناديا الشارقة الرياضي وشباب الأهلي بالمراكز الأولى في بطولة الإمارات لنجوم المستقبل للمواطنين، التي اختتمت منافساتها أمس على صالة نادي الذيد، بمشاركة 262 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 نادياً من مختلف إمارات الدولة.

وتُعد البطولة، التي افتتحت بها منافسات الموسم الرياضي 2025 – 2026، واحدة من أبرز البطولات المؤهلة لانضمام اللاعبين واللاعبات إلى صفوف المنتخبات الوطنية للكاراتيه، وشهدت مستويات فنية عالية ومنافسات قوية بين الأندية.

ونظمت البطولة وفق نظام جديد يعتمد على تحديد الأندية الفائزة بالمراكز الأولى في الترتيب العام بناءً على عدد الميداليات الذهبية المحققة في مسابقتي "الكاتا" و"الكوميتيه" للذكور والإناث كل على حدة.

ففي مسابقة الكاتا، أحرز نادي الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول في فئة الذكور، تلاه نادي كلباء الرياضي في المركز الثاني، ونادي الذيد في المركز الثالث.

وفي فئة الإناث، حقق نادي شباب الأهلي المركز الأول، وجاءت شرطة دبي ثانية، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً.

أما في منافسات الكوميتيه، فحصل نادي الشارقة للألعاب الفردية على المركز الأول في فئة الذكور، متقدماً على شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، وكلباء الرياضي الذي حل ثالثاً، فيما تصدر نادي شباب الأهلي فئة الإناث، تلاه شرطة دبي في المركز الثاني، ومركز طوروسيان الرياضي في المركز الثالث.