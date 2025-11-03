وزارة الصحة تحتفي بـ "يوم العلم"

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ احتفلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بـ "يوم العلم" في ديوانها بدبي ومكاتبها التمثيلية التابعة لها في مختلف مناطق الدولة.

وتم رفع العلم على سارية الوزارة وعُزف السلام الوطني لدولة الإمارات، تجسيداً لأسمى معاني الوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية والولاء للوطن والقيادة.

حضر الاحتفال سعادة الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع ومسؤولو الوزارة وموظفوها .

وتخلل الاحتفال عدد من الأنشطة التي عبرت عن روح الاتحاد، حيث التف الحضور حول العلم، مرددين قسم الولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ومعاهدين على مواصلة مسيرة العطاء وصون راية الوطن عالية خفاقة، رمزاً للمجد والسيادة ودليلاً على وحدة وتلاحم أبناء الإمارات.

وأكد الدكتور سالم الدرمكي في كلمته أن الاحتفال بـ "يوم العلم" يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، وفرصة لتجديد العهد على الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن وتعزيز قيم الولاء والانتماء وترسيخ مكانة العلم كرمز للكرامة والسيادة والهوية.



