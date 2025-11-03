مؤسسة الإمارات للدواء تبحث تعزيز التعاون الدوائي مع كوريا الجنوبية

معالي الهاجري: تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الرائدة في المجال الدوائي وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

سول في 3 نوفمبر/ وام/ بحث معالي سعيد الهاجري وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء مع معالي (الدكتورة يو كيونغ اوه) وزيرة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا الجنوبية، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية، وسعادة عبدالله النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في المجال الدوائي بين الجانبين، مع التركيز على تبادل المعرفة وتطوير الأطر التنظيمية ودعم البحث والتطوير والمشاريع المشتركة في الصناعات الدوائية.

وجاء اللقاء خلال زيارة معالي الهاجري لجمهورية كوريا بهدف تعزيز فرص التعاون الدوائي والصيدلاني.

وتناول الاجتماع مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية في سبتمبر 2024، والتي تهدف إلى بناء شراكة إستراتيجية تسهم في رفع كفاءة الأطر التنظيمية وتعزيز الابتكار الدوائي، بما يتماشى مع رؤية المؤسسة في بناء قطاع علوم طبية معزز بالتقنيات الحديثة يحقق الأمن الدوائي ويدعم ازدهار الصناعات الطبية.

-مشاريع بحثية مشتركة.

وأكد معالي سعيد الهاجري أن مؤسسة الإمارات للدواء قررت اعتماد وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية كجهة مرجعية، على إثر دراسة شاملة للأطر التنظيمية المعتمدة في كوريا وضمان توافقها مع أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن هذه التوجه المؤسسي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الرائدة في المجال الدوائي، وانسجاماً مع استراتيجية المؤسسة الهادفة لبناء قطاع دوائي وطني متقدم يحقق الأمن الدوائي ويدعم التنمية المستدامة.

ولفت معاليه إلى أن هذا القرار سوف يسهم في تعزيز استقطاب الابتكار والتبادل التجاري الدوائي بين البلدين، فضلاً عن دعم نقل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع بحثية وصناعية مشتركة، تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في الصناعات الدوائية المتقدمة.

-بيئة تنظيمية مرنة.

وقال معالي الهاجري: "تعكس هذه الشراكة توجه مؤسسة الإمارات للدواء في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية القائمة على بناء قطاع علوم طبية متطور مدعوم بالتقنيات الحديثة، بما يعزز الأمن الدوائي ويدعم ازدهار الصناعات الطبية الوطنية. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031” وتوجهات الدولة في مجال الابتكار الصحي والاستدامة، من خلال تطوير بيئة تنظيمية مرنة وفاعلة تسهم في تسريع الوصول إلى العلاجات المبتكرة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعات الدوائية ذات الجودة العالية".

-تعزيز فرص التعاون.

وأعربت معالي (الدكتورة يو كيونغ اوه) وزيرة سلامة الغذاء والدواء عن تقديرها لقرار مؤسسة الإمارات للدواء، التي تؤكد ثقة دولة الإمارات في التجربة الكورية وتعزز التعاون الثنائي في مجالات الرقابة واليقظة الدوائية والبحث العلمي، مؤكدةً تطلع بلادها إلى توسيع مجالات التعاون المستقبلية مع مؤسسة الإمارات للدواء.

كما أشادت معاليها بالتطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدوائية والطبية، والجهود المبذولة لتطوير البنية التنظيمية والتشريعية للقطاع، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً في المنطقة.

ويأتي هذا التعاون مع جمهورية كوريا في إطار تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية في تعزيز منظومة الأمن الدوائي الوطني، ودفع النموذج الصيدلاني الوطني لأفضل المعايير، وتطوير بيئة تنظيمية متكاملة للمنتجات الطبية بما يعزز تنافسية الدولة ويكرس موقعها الريادي كمحور إقليمي وعالمي للابتكار الدوائي.