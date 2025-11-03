"الناشرين الإماراتيين": يوم العلم لوحة وطنية نابضة تترجم التلاحم بين القيادة والشعب

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / أكدت أميرة بوكدرة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، الالتزام الراسخ بدعم الحراك الثقافي والمعرفي، وغرس روح الاتحاد في وجدان الأجيال تحت راية الشرف والفخر التي تخفق في أعالي سماء الدولة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام ينبع من الإيمان بأن عَلَمنا مفعمٌ بأسمى القيم النبيلة الممزوجة بالمعرفة والثقافة.

وقالت بوكدرة، في كلمتها بمناسبة يوم العلم، إن يوم العَلَم يزداد إشراقاً عاماً بعد عام، مرسِّخاً الهوية الوطنية الزاخرة بالتكامل والتعاضد والمحبّة على امتداد إماراتنا الطيبة، التي أضحت أيقونة عالمية فريدةً في تبنّي القيم الإنسانية، وواحةً وارفةً للمبدعين والمثقفين من شتّى بقاع الأرض، مشيرة إلى أن يوم العَلَم يحمل في جوهره أرفع معاني الوحدة والعِزّة والسيادة، فالقلوب تنبض فيه على إيقاع رفرفته في سماء الوطن.

وأكدت أن هذه المناسبة الغرّاء أمست لوحة وطنية نابضة بالحياة يرسمها يوم الثالث من نوفمبر، الذي يتحوّل سنوياً إلى مهرجان وطني تومض فيه صورة التلاحم بين القيادة والشعب بأسطع أضوائها، مترجماً الارتباط العميق لكل قاطني أرضنا الكريمة برمزنا الوطنيِّ الخالد.