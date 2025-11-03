منتخبنا يتعادل مع كوستاريكا في مستهل مشواره بمونديال الناشئين بقطر

الدوحة في 3 نوفمبر/وام/ تعادل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مع نظيره الكوستاريكي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "أسباير زون" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025".

وتقدم منتخب الإمارات في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب مايد عادل، قبل أن يدرك منتخب كوستاريكا التعادل بعدها بثلاث دقائق عبر لاعبه بينيتي في الدقيقة 62، لينال كل فريق نقطة واحدة في بداية مشواره بالمونديال.

وسيخوض منتخبنا الوطني مباراته الثانية في البطولة أمام منتخب كرواتيا يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة منتخب السنغال يوم الأحد 9 نوفمبر.