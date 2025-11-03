تُقام بتوجيهات ورعاية محمد بن راشد.. اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية تبحث الاستعدادات لدورتها العاشرة مع الشركاء الاستراتيجيين

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ استعرضت اللجنة العليا المُنظِّمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، مسارات السباقات الأربعة التي تتضمنها الدورة العاشرة للحدث الذي يُقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وينظّمه المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، ويُعد الأكبر من نوعه للسباقات المجتمعية في العالم، على صعيد التنوّع والجوائز المالية التي تبلغ قيمتها 3.5 مليون درهم.

وتم الكشف عن مواعيد ومسارات السباقات والفئات المستهدفة خلال الاجتماع الذي عُقد مع ممثلي الشركاء الاستراتيجيين للحدث: شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والموصلات، مجلس دبي الرياضي، بحضور أعضاء اللجنة العليا: محمد عبد الله الموسى، ورامي بسام النابلسي، حيث ستأتي السباقات على النحو التالي: سباق الهواة الإماراتيين في 28 ديسمبر المقبل، يليه سباق النخبة ويُقام في 18 يناير 2026، ثم سباق السيدات في 25 من الشهر ذاته، وسيكون الختام مع السباق الصحراوي في الأول من فبراير 2026.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التعاون مع "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي" لتنظيم مسابقة خاصة بالتصوير حيث سيتم تقديم جوائز خاصة بكل سباق من السباقات الأربعة وتكريم الفائزين في ختام الدورة.

ونقل محمد الموسى لممثلي الشركاء الاستراتيجيين تحيات سعادة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المُنظِّمة للبطولة، وشكره لجهودهم الكبيرة لدعم نجاح تنظيم البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية التي حددها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك تأكيد سعادة رئيس اللجنة العليا المُنظِّمة على أن الدورة المقبلة ستكون مميزة بجميع تفاصيلها لتعكس المكانة الكبيرة والمتنامية التي بلغتها البطولة على خارطة السباقات الرياضية والمجتمعية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وستُقام هذه النسخة من الحدث تحت شعار "عشر سنوات من الإنجازات والنجاح"، مع الاحتفاء بمرور عقدٍ على إطلاق البطولة التي رسخّت موقعها على خارطة الفعاليات الرياضية المجتمعية، وأسهمت في إبراز معالم دبي الحضارية والطبيعية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبنّي الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

كذلك، تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل السباقات الأربعة الرئيسية التي اعتمدتها اللجنة العليا المنظمة للبطولة والخطط الميدانية الدقيقة لضمان سير السباقات بأمان لجميع المشاركين مع الحرص على انسيابية حركة السير في الطرق الرئيسية في منطقة السلم ضمن محمية المرموم الطبيعية، وفي المناطق الأخرى من دبي، إلى جانب تصميم المسارات بالشكل الذي يحفّز المشاركين على تقديم أقوى أداء وتنافس خلال كل سباق من السباقات الأربعة.

يُذكر أن البطولة تستقطب مشاركة متسابقين هواة ومحترفين من الرجال والسيدات من داخل دولة الإمارات، إلى جانب مشاركة متسابقين من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحرصون على الحضور سنوياً إلى دبي للمشاركة في المنافسات وللارتقاء بمستوياتهم التنافسية والاستمتاع بأجواء التنافس في قلب دبي وكذلك في محمية المرموم الفريدة من نوعها.

وتحرص اللجنة العليا للبطولة على التعاون سنوياً مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقناة دبي الرياضية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.



