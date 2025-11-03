"التوازن للتمكين الدفاعي": يوم العلم يجسد معاني الولاء والانتماء

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي أن يوم العلم يجسد معاني الولاء والانتماء ويجعل من رفع راية الإمارات لحظة فخر واعتزاز تعبر عن مسيرة وطنٍ صنع من الإصرار إنجازا ومن الوحدة قوة ومن الحلم واقعًا يفاخر به بين الأمم.

وقال سعادته " إن يوم العلم هو مناسبة وطنية نجدد فيها العهد والالتزام بمواصلة مسيرة العطاء والبناء ونعبر من خلالها عن مشاعرنا الصادقة تجاه الوطن وقيادته الرشيدة" .

وأضاف أن علم الإمارات أصبح شاهدًا على مسيرة زاخرة بالإنجازات في مختلف الميادين إذ يرفرف اليوم في سماء الرفعة والريادة في مجالات الدفاع والابتكار والاقتصاد والفضاء والطاقة المتجددة كما يعلو في ساحات العمل الإنساني التي رسخت مكانة الدولة رمزا للعطاء والتسامح حول العالم.

وأشار سعادته إلى أن رفع العلم يعكس اعتزاز أبناء الإمارات بإرث الآباء المؤسسين وتقديرهم لإنجازات القيادة الرشيدة التي جعلت من اسم الإمارات عنوانا للتقدم والتميز، مؤكداً أن كلما ارتفع العلم، ارتفعت معه مكانة الدولة واتسعت رؤيتها لتغدو نموذجًا يُحتذى في التنمية والاستدامة والتفوق.

وقال "في يوم العلم نجدد العهد بأن يبقى علم الإمارات عاليًا في كل محفل رمزا لقيمنا ومُلهمًا لأجيالنا، يروي قصة وطنٍ لا يعرف المستحيل"