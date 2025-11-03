"زايد الإنسانية": نستمد من علم الإمارات معاني الفخر وروح العزيمة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن يوم العلم يمثل رمزاً لحب الوطن ورفعة علمه وعزته وكرامته.

وقال الفلاحي في كلمة بهذه المناسبة " نستمد من علم الإمارات معاني الفخر وروح العزيمة لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات لدولتنا الحبيبة تحت ظل قيادتنا الرشيدة ". وأضاف :" يسعدنا في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا أن نؤكد تمسكنا بالقيم النبيلة التي غرسها فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولتنا الحبيبة في ظل الرؤى الملهمة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة والتي رسخت مكانة وريادة دولة الإمارات على المستوى العالمي في كافة المجالات.

وأكد أن هذه المناسبات الوطنية تحفز على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات ومضاعفة الجهود لإكمال مسيرة التنمية والنهضة والبناء. وأضاف الفلاحي " يعزز هذا اليوم القيم الوطنية لدى الأجيال الحالية وأجيال المستقبل لتستمر على نهج العطاء ، ولنعكس جميعا روح الاتحاد والتضامن الذي يتمتع به مجتمعنا ومدى التلاحم والتعاضد الذي يربط أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتهم ووطنهم". وقال " نجدد التزامنا وعهدنا أمام قيادتنا الحكيمة وأبناء الوطن بأن نستمر في العمل بإخلاص لتحقيق قيم يوم العلم التي تهدف إلى رفعة شأن الإمارات من خلال الوحدة الوطنية والاتحاد، مع التطلع الدائم للريادة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة، ومواصلة دعم الجهود الدؤوبة لنهضة الدولة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً".



