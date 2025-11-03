"إيمرسون" : 80% من إنتاجنا الصناعي في الإمارات يُصدر إلى الخارج

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ أكد سامر نجم، المدير الاستراتيجي لشركة "إيمرسون" العالمية في دولة الإمارات، أن الدولة أصبحت مركزاً محورياً لتطوير ونشر حلول الأتمتة الصناعية والتحول الذكي في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن نحو 80% من الإنتاج الصناعي للشركة في الإمارات يُصدر إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح نجم في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2025"، أن مراكز التصنيع في جبل علي تُنتج الصمامات الصناعية وأجهزة الاستشعار التي تُستخدم في مختلف مراحل التشغيل في قطاع الطاقة، من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة.

وأفاد بأن مصانع الشركة في الإمارات تشكل مركزاً استراتيجياً لتغطية احتياجات الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى دعم الشبكة العالمية للشركة عند الحاجة لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وقال نجم، إن قطاع الطاقة يواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل والاستخراج، ومن هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في ترشيد استهلاك الموارد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات.

وأضاف أن الحلول الذكية تُطبق منذ مراحل التصميم الهندسي للمشاريع الجديدة، مروراً بتحليل البيانات وتحسين أداء المصانع القائمة، وتساعد بعض التطبيقات في محاكاة العمليات التشغيلية الفعلية ومراقبتها وتحسين أدائها في الوقت الحقيقي، مع إمكانية التحكم التلقائي لضمان دقة الأداء واستدامة العمليات.

وأشار نجم إلى أن الحلول التي تقدمها الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات والهندسة، تغطي مختلف قطاعات الطاقة، بدءاً من النفط والغاز ووصولاً إلى والطاقة الشمسية والطاقة النووية، وتمتد من أجهزة الاستشعار والصمامات إلى أنظمة البرمجيات المتقدمة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.

ولفت إلى أن الشركة تشهد نمواً متواصلاً في عملياتها داخل الدولة، حيث ارتفع عدد موظفيها من نحو 600 موظف قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 850 موظفاً حالياً.

وحول معرض أديبك أكد أنه يمثل منصة رئيسية لتوسيع الشراكات الاستراتيجية وعرض أحدث تقنيات التحول الرقمي والأتمتة الصناعية.