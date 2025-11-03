شرطة الشارقة تسجل صفر حالات غرق في شاطئ الحمرية خلال عام 2025

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / سجلت شرطة الشارقة صفر حالات غرق في شاطئ الحمرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري و ذلك نتيجة التنسيق الميداني المستمر والإجراءات الوقائية التي أسهمت في تعزيز سلامة مرتادي الشواطئ.

وأعرب سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر خلال لقاء اليوم مبارك راشد الشامسي مدير بلدية منطقة للحمرية عن اعتزازه بجهود البلدية التي تمثل حرص القيادة على تعزيز مكانة الشارقة كإمارة رائدة في مجال الأمن والسلامة مثمناً الدور الفاعل لفرق الإنقاذ والدوريات الشرطية وفرق البلدية في المتابعة الميدانية مشيدا كذلك بجهود هيئة الشارقة للدفاع المدني في تنفيذ برامج التوعية والتثقيف المجتمعي لمرتادي الشواطئ من خلال حملات إرشادية مستمرة تسلط الضوء على إجراءات السلامة والوقاية مما كان له أثرٌ واضح في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق هذا الإنجاز النوعي

و أكد مبارك الشامسي أن هذا الإنجاز النوعي هو ثمرة تعاونٍ بنّاءٍ مستدام بين بلدية الحمرية وشرطة الشارقة وتكامل جهود مؤسسية هادفة إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة في الإمارة و قد عكست هذه الجهود مستوى الوعي والمسؤولية لدى فرق العمل وحرصها على تطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة في الشواطئ مشيداً بالمتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الدائم بين الجهتين والذي أسهم في تحقيق هذا النموذج المشرّف من التعاون.

وفي ختام اللقاء كُرمت نخبة من منتسبي شرطة الشارقة وبلدية منطقة الحمرية تقديراً لإخلاصهم في أداء مهامهم .

بتل