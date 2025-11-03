" الإمارات الصحية : يوم العلم رمز للوحدة والولاء

دبي في 3 نوفمبر / وام / احتفلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بـ "يوم العلم" ، بحضور القيادات التنفيذية ومدراء الإدارات والموظفين من مختلف القطاعات، وامتدت الاحتفالات لتشمل جميع المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة في مختلف أنحاء الدولة .

وشهد مقر المؤسسة بواحة دبي للسيليكون في إمارة دبي مراسم رفع العلم ، رافق ذلك عزف السلام الوطني .

وقال سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: يأتي "يوم العلم" ليجسد أسمى معاني الوحدة والولاء والانتماء، ويرمز إلى مسيرة وطن أرسى دعائم مجده الآباء المؤسسون، ويمضي بخطى واثقة نحو المستقبل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة"حفظه الله".

وأضاف: في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نؤكد فخرنا واعتزازنا براية الاتحاد التي توحّد أبناء الوطن تحت ظلها، وتعبر عن طموحات الإمارات وشعبها في الريادة والتميز والتنمية المستدامة، مجددين الالتزام بمواصلة تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في بناء نموذج إماراتي رائد في جودة الحياة، يعزز مكانة الإنسان محوراً للتنمية، ويستشرف مستقبلاً أكثر ازدهاراً واستدامة للوطن وأجياله القادمة.