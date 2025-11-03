وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية تحتفلان بيوم العلم بمشاركة أبطال الإمارات في آسيا

دبي في 3 نوفمبر/وام/نظمت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية احتفالية بمناسبة "يوم العلم" في مقر اللجنة بدبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بالوزارة، وعدد من رؤساء وأعضاء الاتحادات والمجالس والأندية الرياضية، إلى جانب فرق العمل في الوزارة واللجنة.

وشهدت الاحتفالية مشاركة أكثر من 20 بطلاً من أبطال الإمارات الذين توجوا بـ31 ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي استضافتها مملكة البحرين مؤخراً، حيث حققوا المركز الأول عربياً والثامن آسيوياً .

ورفع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي علم دولة الإمارات أمام مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، وسط أجواء وطنية احتفاءً بهذه المناسبة التي تجسد رمزية الاتحاد ووحدته.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية توحد القلوب حول راية الوطن وتكرّس روح الاتحاد، مشيراً إلى أن احتفالية هذا العام تحمل بعداً خاصاً بمشاركة أبطال الإمارات الذين رفعوا علم الدولة في المحافل الآسيوية، وأضافوا إنجازاً جديداً لمسيرة الرياضة الوطنية.

وقال معاليه: "يوم العلم هو يوم الوفاء للوطن والقيادة، ويوم الفخر بالمنجزات التي حققتها دولة الإمارات في ظل رؤيتها الطموحة. واحتفالنا اليوم مع أبطال الإمارات الذين رفعوا علم الوطن في البحرين يجسد المعنى الحقيقي للانتماء، ويؤكد أن كل إنجاز رياضي يكتب صفحة مضيئة في سجل الوطن، وأن الرياضة ستظل جسراً يجمع أبناء الإمارات على المحبة والطموح نحو الصدارة".