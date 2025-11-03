ميناء الفجيرة يحتفي بـ"يوم العلم"

الفجيرة في 3 نوفمبر/ وام/ احتفل ميناء الفجيرة اليوم بـ "يوم العلم".

وانطلقت مراسم الاحتفال، بحضور سعادة خليل إبراهيم نائب المدير العام لميناء الفجيرة، إلى جانب عدد من الإدارات، ورؤساء أقسام الشرطة والجمارك والجوازات بميناء الفجيرة، وعدد من الموظفين والضيوف. ورفع سعادة خليل إبراهيم علم دولة الإمارات العربية المتحدة على أنغام النشيد الوطني.

كما شارك عدد من أطفال روضة الفجيرة في أداء قسم العلم. وقال سعادة الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة :" يوم العلم مناسبة وطنية خالدة نجدد فيها العهد والولاء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة، ونؤكد من خلالها اعتزازنا بدولة الاتحاد التي ترمز إلى وحدتنا وتلاحمنا كشعبٍ واحدٍ يسعى بعزيمة نحو المستقبل".

وأضاف " أن رفع علم الإمارات هو تعبير عن التزامنا جميعاً بخدمة الوطن والعمل على رفعته في مختلف الميادين." كما أعرب عن فخره بهذه المناسبة، وقال:" نفتخر اليوم بعلم دولتنا الغالية وبميناء الفجيرة، هذا الرمز الذي يجسد مسيرة الاتحاد والإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة".